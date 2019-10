Drogba, plus riche que la Fédé ivoirienne de football

En retraite, Didier Drogba, l’ancien capitaine des Éléphants de la Côte d’Ivoire ne dort pas sur ses lauriers. Selon les estimations faites par le magazine People With Money, richesse de l’ex buteur des Blues de Chelsea est supérieure à au budget de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF).

Ambitieux de devenir l’homme fort du football ivoirien, « Super DD » est en bonne voie. Désormais dans les affaires, (une récente visite en Rwanda chez le président Paul Kagame est un exemple), l’ancien marseillais a empoché au cours de cette année 2019, une fortune d’au moins 75 millions de dollars (45 037 500 000,00 FCFA).

Ce chiffre d’affaire dérive des salaires reçus et des sponsors. En ce qui le concerne personnellement, sa fortune personnelle serait estimée à 129 107 500 000,00 F CFA soit 215 millions de dollars. Le magazine ajoute que cette année a été l’une des meilleures pour l’ancien sociétaire de la MLS car il a réalisé une hausse de 60 millions d’euros par rapport à 2018.

Le budget de la Fédération Ivoirienne de Football en 2019 qui était à 6 milliards 146 millions 721 mille francs CFA est devenu cette saison très moindre. Il est évalué à 8,7 milliards de FCFA.

Il revient donc que le vice-président de l’organisation internationale Peace and Sport (qui prône la paix dans le monde à travers le sport) serait riche plus que la FIF. Cette richesse peut encore s’accroître puisque Didier Drogba a désormais plusieurs galons dont le plus récent est sa nomination par le président Ahmad Ahmad à la CAF pour être le conseiller chargé de l’amélioration du statut du footballeur africain.

Afriquesports