Il fond en larmes à Touba, Idy le trop-plein d’émotions

Le président de Rewmi, Idrissa Seck, a fondu en larmes à Touba devant le Khalife général des Mourides, si l’on en croit nos confrères de « Les Échos ».

Il rendait ainsi visite au Khalife après avoir, auparavant et à Dakar, reçu Khalifa Sall, récemment gracié. Ce dernier l’a conforté dans sa conviction que les élections de février 2019 avaient été truquées. D’ailleurs, sa coalition Idy 2019 avait même sorti un communiqué à cet effet.

Or, depuis la présidentielle et après avoir été reçu par le même Khalife Serigne Mountakha à cet époque-là, personne n’a jamais plus entendu Idrissa Seck. Le silence-radio observé a été long alors que les sujets à polémiques ne manquaient pas du tout.

L’affaire Petrotim avait connu un nouveau rebondissement avec l’enquête de la Bbc. Au moment où une bonne partie de l’opposition s’est engouffré dans cette brèche pour exploiter politiquement l’affaire, Idy n’a pipé mot.

Il a prolongé son silence sur toutes les questions nationales d’envergure. Interrogé sur cette option, un de ses proches, Yankhoba Seydi, invité du Grand Oral à Rewmi Fm, a parlé de « réflexion », pour ne pas dire méditation.

Un aveu qui trahit le fait que le leader politique se livre ainsi à une profonde introspection pour reconsidérer sérieusement son avenir politique.

Car, il est clair que la défaite de 2019 a été très mal vécue par l’homme. Même s’il est vrai qu’il est convaincu qu’il y a eu tripatouillage, il n’en reste pas moins évident qu’il a été déçu par l’attitude de nombre d’électeurs sénégalais qui, contrairement à ce qu’ils lui ont dit sur la situation du pays et les promesses de sanctionner le régime de Macky, se sont laissés convaincre, parfois par des moyens peu orthodoxes, à voter pour le régime.

Or, dans des moments pareils et face à de nombreux investissements, aussi bien sur le plan physique que matériel et financier, il est normal que la personne doute. Elle s’interroge sur son étoile, se pose des questions et se remet en question.

A cette situation, s’ajoute celle du départ de certains de ses proches qui ont quitté avec fracas la barque Rewmi.

Et c’est en ce moment de doute et de forte remise en question que le Khalife Serigne Mountakha est intervenu avec les mots justes qu’il faut. Des mots qui ont eu l’effet de crever l’abcès et de faire verser des larmes à un homme souvent caricaturé de « froid », « insensible », etc.

C’est dire que le nouveau Idy est né. Celui qui reste profondément humain avec ses qualités et ses défauts. Avec le risque d’être fortement dépendant du pouvoir religieux et d’assumer trop ouvertement un ancrage à Touba qui risque de braquer d’autres contre lui.

Assane Samb