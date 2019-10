La ligne de conduite est clairement définie à Ngabou. Sokhna Aïda Saliou Thioune veut apaiser la tension entre son fief et Janatoul Mahwa, quartier général de Serigne Saliou Thioune. Même devant la presse, il faudra savoir à quoi s’en tenir. Avant, pendant et après les temps forts du grand Magal « il est strictement interdit aux talibés d’aborder la rivalité entre la veuve de Cheikh Béthio Thioune et son fils aîné Serigne Saliou Thioune, surtout devant la presse ». Une information confirmée par un proche de Sokhna Aïda Diallo, en l’occurrence Barary Coly qui informe au passage que ce « ndiguël » sera suivi à la lettre.