Soutien de l’Etat: Le MAER invite la jeunesse Koldoise à plus d’engagement

Le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement Rural a présidé, ce samedi dernier, la cérémonie de clôture du forum sur l’agriculture organisé par le Conseil régional de la jeunesse de Kolda. Ce Forum dont le thème est : « Agriculture et Jeunesse : quelle politique agricole pour fixer les jeunes dans leur terroir », a été l’occasion pour le ministre de l’Agriculture, parrain de l’événement de revenir sur les nombreux efforts consentis par le Président Macky Sall pour la promotion de l’emploi des jeunes.

Appréciant à sa juste valeur la pertinence du thème, le ministre de l’Agriculture a rappelé, à cette occasion, les efforts déjà consentis par l’Etat et ses partenaires pour sortir les jeunes et les femmes du chômage et de la pauvreté. Il cite dans la foulée : « ANIDA, PRODAC, PARIIS, PAPEJ, ANPEJ » entres autres structures qui, selon le Ministre, contribuent à fixer les jeunes dans leurs terroirs. Sans oublier le PADER dont la deuxième phase va démarrer en janvier prochain.

Le ministre a aussi invité les jeunes à plus d’engagement dans leur développement personnel et dans la prise de décision.

« Pourquoi un Chinois va nous vendre du riz ? Quel est le problème ? Le développement du point de vue personnel est avant tout une question d’engagement. Si vous vous engagez, l’Etat vous accompagne. Si vous voulez réussir, c’est à vous de le décider. Et si vous le décidez le président Macky Sall et le ministre de l’Agriculture vous accompagnent. Donc, je suis conté que la jeunesse du Sud se réunisse pour décider de son avenir », a déclaré le ministre.

Concernant la question de l’emploi des jeunes, le ministre de l’Agriculture annonce la mise en œuvre d’un projet innovant « Agri-jeunes » qui va « créer 5000 entreprises agricoles pour accompagner 150 000 jeunes » chercheurs d’emplois à travers le pays.

Au sujet des recommandations issues de ces deux journées d’échange et de réflexion, le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement Rural a évoqué « la structuration des chaines de valeurs agricoles, la formation des jeunes et des femmes dans les domaines agricoles, la facilitation de l’accès des jeunes et des femmes à la terre aux intrants de qualité et au matériel agricole ».

Pour conclure, le ministre de l’Agriculture a pris l’engagement de ne ménager aucun effort afin que les conclusions issues de ce Forum soient mises en œuvre.