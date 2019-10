Un document révélant le lauréat du Ballon d’Or 2019 divulgué

Fin du suspense autour du Ballon d’Or 2019 ? Chaque année, le nom du lauréat a tendance à filtrer bien avant son annonce officielle. Et ce serait de nouveau le cas pour cette édition selon la presse espagnole.

En effet, et alors que la cérémonie de la remise du trophée se déroulera le 2 décembre prochain à Paris, le média espagnol Tribuna a publié ce mardi un document controversé dévoilant le classement final du Ballon d’or 2019.

Tribuna affirme que ce document provient d’un des officiels de l’UEFA qui aurait préannoncé ces résultats en août dernier à la fin du match de la Supercoupe d’Europe entre Chelsea et Liverpool au Vodafone Park d’Istanbul.

Lionel Messi, de nouveau Ballon d’Or ?

Si on tient compte des chiffres divulgués dans ce papier, le grand gagnant serait déjà connu depuis deux mois et il s’agirait de… Lionel Messi (avec 252 points) ! Le capitaine du FC Barcelone, récent lauréat du Trophée FIFA The Best, devrait ainsi être sacré pour la sixième fois après ses victoires en 2009, 2010, 2011, 2012 et 2015. Le joueur aurait déjà eu vent de sa victoire selon le média ibère.

Derrière lui, on devrait retrouver le défenseur néerlandais Virgil van Dijk (224 points) qui devancerait Cristiano Ronaldo (181 points). Auteur d’un exercice 2018/2019 mémorable, la super star sénégalaise Sadio Mané n’occuperait que la 5ème place avec 51 points, derrière son coéquipier de Liverpool Alisson Becker (57 unités).

Bien que cette information fait actuellement sensation sur les réseaux sociaux, son authenticité reste à vérifier d’autant plus que la liste officielle des trente nominés n’a pas encore été révélée par France Football. >> Ballon d’or : la liste des nominés dévoilée le 21 octobre prochain