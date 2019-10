Italie : Un Sénégalais arrêté avec 28 millions en faux billet

Un dealer Sénégalais, sans papier et âgé de 31 ans, a été arrêté mercredi dernier à Turin en Italie, avec 43 330 euros (28 428 154,98 Franc Cfa) en faux billets. Selon Vox Populi, le mis en cause détenait par devers lui 250 grammes de crack, 71 grammes de substance de coupe. Le Sénégalais était sous le coup d’une ordonnance de mise en détention pour purger une peine d’un an et neuf mois.

La gendarmerie a arrêté 13 Nigérians, à Mbao Villeneuve, en possession de liasses de faux billets en coupures de 10 000 Fcfa, informe L’Observateur. Placés en garde à vue à la Brigade de Thiaroye, les faussaires seront déférés au parquet, aujourd’hui, pour faux monnayage et association de malfaiteurs.