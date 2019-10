L’affaire des Lesbiennes de Thiaroye s’invite à l’Onu

L’affaire des lesbiennes de Thiaroye a été évoquée au cours des travaux du Comité des Droits de l’Homme de l’Onu. La délégation sénégalaise a répondu aux membres dudit comité, précisant que Hawa Watt avait séquestré une femme mariée. Seulement, récuse-t-on, elle n’a pas été condamnée pour son orientation sexuelle. Mais pour avoir séquestré une femme. Hawa Watt qui se réclamait fièrement d’être lesbienne, avait saccagé la maison de son amante Coumba Dramé. Sur ce, elle a proféré des menaces de mort lorsque celle-ci a voulu la quitter. Finalement, jugée et condamnée à un an de prison ferme. A retenir que le tribunal des flagrants délits de Pikine, reconnaissant Hawa Watt coupable d’actes contre nature, menaces de mort et destruction de biens appartenant à autrui, avait rendu son verdict le 8 octobre dernier.