Magal 2019 : Mbagnick Diop reçu par Serigne Mountakha

Le président Mbagnick Diop était à Touba pour les besoins du Magal. Le président du Meds a été reçu par le Khalife Général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. A sa suite, le président du GPC a été également reçu en audience par Serigne Abo Mbacké, Khalife de la famille de Serigne Fallou et de Serigne Moustapha Bara Mbacké, Khalife de Serigne Lamine Bara Falilou Mbacké. Ce n’est pas tout. Le Président Mbagnick Diop a effectué ses Ziars au niveau des mausolées de Serigne Touba, de Serigne Fallou et de Serigne Bara, lesquels sont en réfection… « Daral Kamine » a aussi accueilli Prési pour des prières et recueillements…

Bon Magal et Amine pour tous les vœux…