Me El Hadji Diouf éclaboussé par un détournement de 200 millions

Exite l’affaire des 94 milliards pour laquelle il est l’avocat de l’accusé Mamour Diallo, Me El Hadi Diouf est, à son tour, prise dans les remous très embarrassants d’un énorme scandale de détournement de fonds. Papis Diatta, émigré, qui se révèle être son client l’accuse d’avoir fait main basse sur ses 200 millions Fcfa. Cet argent, selon Le Témoin, qui donne la nouvelle, représente les fonds issus d’un héritage d’un ressortissant Français Patric Jean Emile Girault. Des fonds répartis dans trois comptes différents, ouverts en France. Depuis le mois de mai dernier, Diatta dit avoir fait une procuration en faveur de l’avocat pour qu’il rapatrie les fonds dans son compte. Mais à sa grande surprise, il a constaté que le compté logé à Bnp Paribas a été modifié Et seuls Me El Hadji Diouf et le directeur de ladite banque y ont accès. Lorsqu’il est parti chez la robe noir lui demander son argent, ce dernier, signale l’émigré, l’a insulté et menacé avant de lui faire savoir qu’il fait partie du pouvoir. Le journal signale qu’il a tenté de joindre Me El Hadj Diouf mais sans succès.