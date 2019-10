Mort d’Amar Mbaye à Thiès : Le Juge confie le dossier à la gendarmerie

Du nouveau dans l’affaire du boulanger Amar Mbaye tué à l’issue d’une course poursuite avec des policiers à Thiès. Le Doyen des juges a confié l’enquête à la Brigade de Recherches de Thiès. Selon Libération, qui donne l’information, le magistrat instructeur a fait une délégation judiciaire aux pandores et dans laquelle il leur demande l’audition des témoins cités dans cette affaire. Le policier Makha Diop, alias El Capo, qui a été accusé d’avoir tué le boulanger Amar Mbaye, a été blanchi. Chef de la Brigade de Recherches du poste de police des Parcelles Assainies de Thiès, El Capo est affecté au Groupe de recherche et d’interpellation (Gri), une entité rattachée à Division des investigations criminelles (Dic).