PSG : Après Neymar, et maintenant Gueye…

Idrissa Gueye rejoint à son tour l’infirmerie du Paris Saint-Germain. Victime d’une contracture à la cuisse, le milieu de terrain sera absent dix jours. Il manquera le prochain match de Ligue des Champions contre le FC Bruges, et sans doute le clasico face à l’OM.

Ça commence à faire beaucoup… Voilà très certainement ce que se disent les supporters du Paris Saint-Germain en apprenant ce mercredi soir la blessure d’Idrissa Gueye (30 ans). Une de plus dans les rangs du PSG, décimé par les pépins physiques depuis le début de la saison. Le milieu de terrain souffre d’une contracture à une cuisse, annonce le club de la capitale dans un communiqué. Son indisponibilité est estimée à dix jours. Cela signifie que l’international sénégalais manquera le déplacement de vendredi (20h45) à Nice, en ouverture de la 10e journée de Ligue 1, ainsi que le prochain match de Ligue des Champions face au FC Bruges, le 22 octobre en Belgique. Gueye très incertain contre l’OM Au vu de la date de son retour estimée par Paris, sa participation au choc face à l’OM, le 27 octobre, est également très compromise. Pour rappel, le PSG est déjà privé de Neymar pour ce clasico. Blessé à la cuisse avec la Seleçao, le Brésilien sera absent pendant environ un mois. Si ce dernier a joué un rôle important dans les récentes victoires des Parisiens, l’absence de Gueye paraît tout aussi handicapante. Depuis son arrivée à Paris cet été, le natif de Dakar est devenu un élément indispensable. L’ancien joueur d’Everton a séduit tous les observateurs sur le terrain. Et les statistiques parlent pour lui : la formation de Thomas Tuchel a remporté ses huit rencontres disputées avec Gueye sur le terrain, et s’est inclinée sans lui contre Rennes (1-2) et Reims (0-2). Mieux, le PSG n’a pas encaissé le moindre but lorsqu’il a joué… Les pépins physiques s’accumulent à Paris Cette nouvelle absence va encore soulever des interrogations sur la préparation physique du PSG. Outre Neymar et Gueye, plusieurs Parisiens ont passé du temps à l’infirmerie dans ce début de saison : Kylian Mbappé, Edinson Cavani, Colin Dagba, Julian Draxler ou encore Thilo Kehrer. Certes, il est préférable que ces absences interviennent en début de saison plutôt que lors des échéances plus importantes au printemps, mais est-ce vraiment rassurant pour la suite ? Concernant Kehrer, sa situation est même préoccupante. Victime d’une rupture de l’aponévrose plantaire, le joueur allemand est dans le flou concernant son retour sur les terrains, selon L’Equipe. Cette blessure est rare chez les footballeurs et le seul remède consiste à ne pas solliciter la zone. Même si elle s’estompe, la douleur est toujours présente. Et il est donc impossible de prédire si Kehrer pourra rejouer au cours des prochaines semaines. – Source: Maxifoot,