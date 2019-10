Réussite mission Macky: Rahma sollicite les prières de Serigne Mountakha

Comme tous les hôtes de marque du Magal de Touba, le Président du Mouvement Rahma, Modou Ndiaye, a été reçu par le Khalife général des mourides. Fidèle à sa ligne de conduite, le responsable politique de Kaolack a sollicité les prières de Serigne Mountakha Mbacké pour une réussite éclatante de l’ensemble des projets et politiques publiques de développement mis en oeuvre par le Président de la République, Macky Sall en faveur des populations. En résumé, l’hôte du Khalife général de la communauté mouride a demandé à ce dernier de prier pour le succès de la mission du Chef de l’Etat. L’homme de Dieu, Serigne Mountakha Mbacké a profité de cette occasion pour lui dire qu’il est au courant des actes qu’il pose dans ce pays .

Pour compléter cette journée de ziarra dans la ville sainte de Touba, Modou Ndiaye Rahma et sa délégation ont été également reçus par le porte-parole du Khalife, Serigne Bass Abdou Khadre qui lui a renouvelé son amitié et ses encouragements par rapport à toutes les initiatives positives qu’il ne cesse de prendre auprès des populations du Saloum en particulier et des couches sociales vulnérables en général. Sokhna Bally Mountakha a aussi accueilli la délégation du responsable politique avec un déjeuner à la mesure de l’évènement.

Par la suite, la délégation du President du Mouvement Rahama a mis le cap sur Kaolack où elle a également rendu visite à la famille Dème, qui organise sa ziarra annuelle.