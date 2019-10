Céline Dion plus mal

Céline Dion : Depuis que René est parti dans d’atroces souffrances, tout semble aller à vau-l’eau pour la chanteuse québécoise, la révélation de Céline Dion

« Son René », c’était quelqu’un ! Il était son confident, son mentor, l’épaule sur laquelle elle posait sa tête dans les moments de doute. Il était son pygmalion. Le monde de Céline Dion s’est effondré ce 14 janvier 2016, jour où l’imposante figure de René a rendu son dernier souffle, après avoir mené une lutte sans merci contre un cancer de la gorge.

Qu’allait-elle donc devenir sans son homme ? Comment allait-elle gérer désormais seule l’éducation de leurs trois enfants (René-Charles, 18 ans, et les jumeaux Nelson et Eddy, 8 ans) ? Autant de questions que l’on pouvait se poser à l’époque. Trois ans plus tard, force est de constater que Céline Dion s’en sort comme elle peut, avec la ténacité et le courage dont elle fait preuve depuis toujours.

On la connaît Céline Dion ! Elle ne s'est pas hissée au rang de star internationale par hasard. Hormis sa voix hors du commun, la diva est dotée d'un fort caractère . Après le dcs de René, elle a trouvé l'énergie de remonter sur scène pour le plus grand plaisir de ses dizaines de millions de fans. Néanmoins si elle poursuit le métier qu'elle affectionne tant, sa vie privée est devenue un véritable cauchemar.

Côté cœur, aucun prétendant ne semble avoir pris place dans sa vie, contrairement aux rumeurs qui lui ont prêté des relations, notamment avec son danseur Pepe Munoz. L’absence d’un amoureux, d’un être cher, d’un homme qui pourrait partager avec elle ses joies et ses peines, est bien réelle.

Et si sa vie sentimentale manque de couleurs, ce n’est rien en comparaison des graves problèmes de santé qui viennent noircir un peu plus le tableau. Nombreux sont ceux qui se sont inquiétés de la voir de plus en plus maigre à chacune de ses apparitions publiques.