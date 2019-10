L’Inter pense aussi à Keita Baldé

Selon La Gazzetta dello Sport, la direction du club lombard serait disposée à rapatrier l’attaquant sénégalais de l’AS Monaco..

En quête d’un nouvel élément offensif, pour pallier la longue absence du Chilien Alexis Sanchez, opéré de la cheville en début de semaine, et déjà sur les traces d’Olivier Giroud (voir la brève de 11h17), l’Inter Milan songe aussi à récupérer l’ailier de l’AS Monaco Keita Baldé (24 ans, 6 apparitions et 2 buts en L1 cette saison), déjà prêté en Lombardie l’an passé, lors du prochain mercato hivernal, selon le journal italien La Gazzetta dello Sport. Loin d’être indiscutable pour Leonardo Jardim en Principauté, l’ancien de la Lazio de Rome devrait être disponible en janvier, surtout pour un nouveau prêt. Comme pour Giroud, l’opération s’annonce possible et les Nerazzurri devront alors miser sur le bon numéro. La saison dernière, l’ancien joueur de la Lazio Rome avait été prêté aux Nerazzurri. Lié jusqu’en juin 2022 avec la formation monégasque, le footballeur de 24 ans a joué six rencontres de Ligue 1 depuis le début de saison, pour une seule titularisation et deux buts.

G E NDIAYE