L’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Souleymane Jules DIOP a remis ses lettres de créance l’accréditant en qualité de Délégué permanent du Sénégal auprès de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). Le journaliste et nouveau diplomate a été reçu par Madame Audrey Azoylay, Directrice générale UNESCO