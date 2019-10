Magal 2019: Le sermon de Serigne Mountakha

Les rideaux sont tombés sur la 125e édition du grand magal de Touba. La cérémonie officielle qui s’est tenue à la résidence Khadim Rassoul, située en face de la grande mosquée de Touba a clôturé l’évènement. Une rencontre publique entre le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké et la délégation du gouvernement du Sénégal, conduite par le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, en présence de nombreux invités, des représentants des partis politiques, des institutions, des ambassadeurs accrédités, etc.

Porte-parole du Khalife général des mourides, Serigne Bass Abdou Khadre a livré le message de Serigne Mountakha Mbacké. D’emblée, il a rappelé le sens et l’origine du Magal qui, selon lui, est une action de grâce initiée par le fondateur du mouridisme pour rendre grâce à Dieu et à son prophète Mouhamed. Poursuivant, il a remercié, tous ceux qui ont pris part à cet évènement qu’il soit mouride ou pas.

Prières pour Macky

Le Khalife a remercié la délégation gouvernementale avant de transmettre son remerciement au chef de l’Etat Macky Sall qui n’a ménagé aucun effort pour la bonne tenue de l’évènement.

Ainsi, le chef religieux a formulé des prières à son endroit afin qu’il puisse accomplir dans les meilleures conditions la mission qui lui est confiée par les Sénégalais. « Le Khalife dit qu’il a commencé ses prières afin que Dieu aide le président de la République à réaliser tous les projets qu’il a pour le Sénégal », a indiqué Serigne Bass Abdou Khadre.

Dans son message, le Khalife général exhorte tous les musulmans du Sénégal à redoubler d’efforts afin de préserver la paix que les ancêtres nous ont léguée. Il appelle les uns et les autres à conserver ce climat social apaisant et à éviter de poser des actes qui pourraient compromettre cela. Ainsi, il invite les Sénégalais à suivre la voie tracée par les anciens. Serigne Mountakha Mbacké demande que les jeunes soient aidés, soutenus et encouragés à suivre la bonne voie afin qu’ils puissent travailler et gagner décemment et dignement leur vie.

Alerte sur les dérives des réseaux sociaux

Aux talibés mourides, il leur demande de suivre les enseignements du fondateur. Il les invite à la quête perpétuelle du savoir. Le khalife a salué aussi l’engagement et la mobilisation des mourides pour la réalisation de la grande mosquée de Massalikul Jinaan de Dakar. Et leur demande d’en faire autant pour la construction de l’université Khadim Rassoul de Touba.

De même, le Khalife s’est réjoui que les prescriptions qu’il avait données aient été respectées par tous les fidèles mourides qui ont rallié dans la ville religieuse. Il les encourage à faire toujours du bien et éviter le mal.

Le Khalife général s’est aussi prononcé sur les dérives notées sur les réseaux avec ceux qui cachent derrière leur clavier pour insulter les chefs religieux. Il a invité les talibés mourides à ne pas répondre à la provocation de ces derniers en leur retournant les mêmes insanités. « Il ne faut pas les suivre dans leur démarche. Il faut répondre de façon intelligente. Il faut adopter la démarche qu’adoptait Serigne Touba face à ses ennemis », conseille le Khalife qui invite tous les Sénégalais à respecter davantage les interdits de l’Islam et à suivre le droit chemin.