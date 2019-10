Retour au calme à Conakry, après trois jours d’affrontements

Le calme est revenu à Conakry, après trois journées marquées par des affrontements meurtriers entre forces de l’ordre et manifestants. Alors que la communauté internationale se dit « préoccupée », l’opposition a prévu de relancer la mobilisation à partir de la semaine prochaine.

Après trois jours de manifestations, marquées par des affrontements meurtriers entre forces de l’ordre et manifestants, Conakry a retrouvé un semblant de normalité ce jeudi, malgré l’appel à une journée ville morte. C’est l’affluence au grand marché de Madina, et les axes principaux de la capitale sont de nouveau bloqués par les traditionnels bouchons. Un calme précaire ?