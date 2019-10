Sokhna Aïda Diallo a eu la chance d’être entourée de deux (2) coépouses dévouées à ses services. Si Sokhna Bator lui a offert une Range d’une valeur de 75 millions, Sokhna Adja, elle, a préféré la couvrir de bijoux en or. Sokhna Adja a donné son « Adiya » (des bijoux en or et 68 millions d’espèces sonnantes et trébuchantes) à Sokhna Aïda.