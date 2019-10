Fin du blocus chez Cellou Dalein

Cellou Dalein Diallo avait lancé une alerte ce vendredi. Il informait l’opinion qu’il était séquestré à son domicile de Dixin par un arsenal de véhicules militaires et des dizaines d’agents armés. Ce samedi, le leader de l’Ufdg indique que tout est rentré dans l’ordre.

«Le dispositif militaire qui bloquait l’accès à mon domicile a été levé hier vers 17h30. Merci à la presse et aux ambassadeurs des USA, de France, de l’UE et à Thiema Koulibali de l’Organisation internationale de la Francophonie (Oif) dont les actions et les démarches ont permis de mettre un terme à ma longue et pénible séquestration », a-t-il publié via les réseaux sociaux.