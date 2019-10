Jason Roger Pope : le DJ atteint du VIH qui aurait infecté plus de 600 femmes

Selon des dossiers remis à l’ABC 15, un homme bien connu de Florence aux Etats-Unis, accusé de traite des êtres humains au début de l’année aurait fait plus de victimes.

Jason Roger Pope, 42 ans, connu sous le nom de « DJ KID », a été accusé de trois chefs d’accusation de traite de personnes, de trois chefs d’accusation de comportement sexuel criminel au premier degré, de comportement sexuel criminel au deuxième degré avec un mineur, de promotion de la prostitution chez un mineur et d’enlèvement le 29 août dernier

Selon les informations, Pope avait recruté des femmes et des mineures et avait eu des rapports sexuels avec elles à diverses occasions entre septembre 2017 et juillet 2019. Il leurs donnaient de l’argent et des cadeaux en échange de rapports sexuels. Certaines étaient retenues contre leur gré à Darlington et à Florence.

Les enquêteurs allèguent que Pope retenait une mineure dans un foyer contre son gré et a abusé d’elle sexuellement pendant cette même période.

Un rapport d’incident du bureau du shérif du comté de Florence indique qu’en décembre 2011, des adjoints ont répondu à un appel pour inconduite sexuelle à un hôpital local.

Une jeune fille de 13 ans a dit aux policiers qu’elle avait eu des rapports sexuels avec Pope. Plus tard, elle a appris qu’elle était atteinte du VIH, selon le rapport.

Le même rapport indique que Pope a emmené une deuxième victime chez lui sur Lakeview Drive et a également eu des relations sexuelles avec elle. Au total, il aurait infecté plus de 600 femmes.

Pope est actuellement derrière les barreaux au centre de détention du comté de Florence.