Affaire Cité Renaissance Touba : Mbackiou Faye jugé ce lundi

L’homme d’affaires Mbackiou Faye fera face au juge du tribunal de Grande instance de Dakar, ce matin. L’homme d’affaires est poursuivi en justice par les résidents par les propriétaires et résidents de la cité Touba Renaissance des Mamelles. Ces derniers lui reprochent leur avoir vendu des terrains non viabilisés en violation des termes du contrat d’achat. Ils accusent également le promoteur immobilier de ne pas respecter ses engagements pris dans le contrat de vente notamment l’électrification, l’adduction d’eau, l’assainissement, l’évaluation des eaux usées et le bitumage de la voirie….