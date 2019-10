Etats-Unis: ADD reçu par la patronne du Fmi

Le grand argentier de l’Etat se trouve depuis quelques jours à Washington. Abdoulaye Daouda Diallo y prend part à l’assemblée annuelle du Fonds Monétaire International (Fmi) et du Groupe de la Banque Mondiale. D’après des informations parvenues à «L’As», le ministre des Finances et Budget sera reçu aujourd’hui par la nouvelle patronne du Fmi, la Bulgare Kristalina Georgieva devenue officiellement la seconde femme à être nommée Directrice générale du Fmi après Christine Lagarde. Abdoulaye Daouda Diallo, qui devra être l’un des premiers officiels à avoir ce privilège d’autant qu’elle n’a été installée que le 1er octobre, va en profiter pour vanter les performances économiques du pays sous Macky Sall. Surtout que lentement, mais surement, le pays est en train de battre le record en termes de recettes fiscales depuis l’installation d’Abdoulaye Daouda Diallo et son équipe.