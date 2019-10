Farba Senghor : “Si Macky amnistie Karim, il ne terminera pas son mandat”

Farba Senghor prévient Macky Sall en cas d’amnistie de Karim Wade. L’ancien Chargé de la propagande du Pds est formel. “Si Macky s’aventure à accorder l’amnistie à Karim Wade, il ne terminera pas son mandat”, déclare-t-il dans un entretien accordé à Vox Populi. Farba Senghor conseille au président Sall de “se méfier » de Wade, qui selon lui, est un fin “stratège”. “C’est un homme très intelligent. Et quand il est maître du jeu, il le montre, le démontre et l’exerce pleinement. Et dans cette affaire, il ne faudrait pas que le président Macky Sall lui laisse la largesse d’être le maître du jeu”, met-il en garde. Par conséquent, Farba Senghor se réjouit de ses retrouvailles Wade-Macky.