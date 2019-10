Financements Russes au Sénégal: Ce qui s’est réellement passé

Lamine Diack, mis en examen pour corruption passive et blanchiment aggravé dans l’affaire de la corruption à l’Iaaf, aurait reçu des fonds russes pour financer la campagne présidentielle de Macky Sall en 2012, révélait Le Monde. Il n’en est rien. Selon le un réquisitoire supplétif du parquet financier parcouru par Libération, Diack-père visait Karim dont il voulait barrer lors des municipales de 2009. « J’ai décidé de tout faire pour que Karim Wade soit battu, j’ai alors sollicité l’aide des Russes et Poutine a reçu le message Et la Russie a donné 400 ou 450 000 pour la campagne des municipales de 2009 », a confié Lamine Diack aux enquêteurs. Il précise, dans la foulée, qu’il n’a jamais financé la campagne de Macky Sall lors de la Présidentielle de 2012. Par ailleurs, L’Equipe, renseignait pour sa part que l’ancien président de la Fédération internationale d’athlétisme (Iaaf) aurait enfoncé son fils Pape Massata Diack. Il a démenti cette information soutenant que ses propos ont été sortis de leur contexte.