Le Rotary célèbre le combat contre la poliomyélite le jeudi 24 octobre 2019. Le Rotary appuie ainsi la déclaration du directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé, qui a décrété que la polio était une urgence de santé publique de portée mondiale. A noter qu’un enfant peut être protégé de la polio pour seulement 60 centimes. Aujourd’hui marque une étape importante dans le combat contre la poliomyélite en Afrique: l’absence de tout nouveau cas de souche sauvage sur le continent, le dernier remontant au 11 août 2014. Le rotary fidèle à ses engagements continue la lutte pour en terminer définitivement dans les deux seuls pays où la poliomyélite est encore endémique, l’Afghanistan et le Pakistan, le Nigéria ayant vaincu cette triste maladie. Engagée sur le terrain depuis plus de 30 ans et forte de 1,2 million de membres, cette organisation a réalisé des progrès considérables pour éliminer définitivement cette maladie de la planète. Une conférence de presse sera donnée le jeudi 24 octobre 2019.