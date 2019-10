Me El hadj Diouf perd des points au barreau….

Naguère aguicheur comme Mohamed Ali le boxeur (en moins charismatique et convaincant, évidement), Me Diouf a pris du poids et beaucoup perdu de crédibilité.

Son aura s’est sérieusement érodée depuis une dizaine d’années, mais c’est surtout l’affaire Habré, agrémentée de quelques notes dans le dossier Karim, qui aura décrété sa descente aux enfers.

On ne consulterait plus l’avocat pour sa pertinence des dossiers ou sa connaissance du droit, mais plutôt pour son coté TAM-TAM, capable de faire du bruit n’importe où, et surtout dans les medias.

On se semble plus se satisfaire de sa compagnie encombrante que pour perpétrer des coups bas ou régler des comptes.

Virevoltant à souhait dans le domaine politique, Me Diouf a perdu presque toute la sympathie des siens, depuis qu’on l’a vu monter sur le capot d’une voiture noire, ameuter le monde sur la cause Habré, et moins d’une semaine après, tout abandonner pour aller tailler bavette avec Idrissa Deby, sans aucune gêne.

Pourra-t-on alors se formaliser sur son comportement dans les cas Frank Timis ou Mamour Diallo, pour lesquels il est en porte à faux avec le plus grand nombre de millions de ses compatriotes ?

Dommage seulement que l’homme se réclame de la haute noblesse, là-bas au Sine-Saloum.

Cebe