Recette de poulet pané façon KFC

Coût : pas cher

Difficulté : facile

Préparation : 15 min

Repos : 1h

Cuisson : 15 min

Pour 1 personne :

Ingrédients :

4 pilons de poulet ; 1 œuf ; 2 cuillères à soupe de farine ; 50g de corn flakes; poivre ; sel ; piment ; gingembre en poudre ; paprika ; raz-el-hanout ; ½ bouillon cube; 15 cl de lait ; 6 cuillères à soupe d’huile.

Préparation du poulet pané :

Mettre les morceaux de poulet dans un saladier après les avoir lavés. Ajouter le lait et laisser reposer pendant 1h minimum au réfrigérateur afin d’avoir du poulet le plus tendre et goûteux possible.

Égoutter ensuite les pilons de poulet. Ajouter le bouillon cube, un peu de sel, du piment, du poivre, du raz-el-hanout, du paprika et du gingembre. Mélanger à la main pour bien faire pénétrer les épices.

Cuire ensuite les pilons dans une poêle anti-adhérente 10 min environ avec 2 cuillères à soupe d’eau. Cela permet d’avoir du poulet bien cuit à l’intérieur.



Battre l’œuf dans un plat creux. Rajouter une petite pincée de sel, de piment et de poivre.

Mettre la farine dans une assiette et les corn flakes dans une autre.

Tremper les pilons dans la farine puis dans l’œuf. Rouler ensuite dans l’assiette de corn flakes.

Faire chauffer l’huile dans une poêle. L’huile ne doit pas être trop chaude pour permettre au poulet de cuire sans faire cramer les corn flakes.

Cuire 1 min environ sur chaque face. Les morceaux doivent ressortir dorés. Retirer et déposer sur du papier absorbant.

Le poulet pané est prêt. Il est bien croustillant et bien doré !

Bon appétit!