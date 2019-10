Burkina Faso: au moins 9 personnes tuées

Neuf civils ont été tués dans la nuit du dimanche à lundi, entre 19 et 21 heures, dans le village de Zoura, une localité située à une dizaine de kilomètres de Kongoussi dans la province du Bam, relevant de la région du Centre-nord qui subit depuis des mois des attaques permanentes d’individus armés qualifiés de terroristes, rapporte l’AIB. Les victimes, âgées entre 50 ans et 70 ans, n’avaient pas encore été enlevées lundi matin, relève l’Agence d’information du Burkina (AIB) qui fait remarquer que les assaillants portaient des tenues militaires et des cagoules et s’exprimaient dans deux langues nationales, selon ses sources.