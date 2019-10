C1: Paris, City et Tottenham déroulent, tous les résultats de la soirée…

La troisième journée de la Ligue des Champions se poursuivait ce mardi soir après les deux rencontres du début de soirée. Dans la difficulté, le Real Madrid s’est imposé en Turquie (0-1), tandis que Dybala a permis à la Juve de renverser le Lokomotiv Moscou (2-1). Le Paris Saint-Germain a déroulé face au Club Bruges grâce à un triplé de Mbappé et 3 passes décisives de Di Maria.

Paris écrase Bruges

Festival à Bruges ! Lors de cette 3e journée de Ligue des champions, le Paris Saint-Germain s’est imposé sur un score large de 5-0 face au Club Bruges. Mauro Icardi a ouvert le score dès la 7e minute sur une passe décisive de Di Maria (7e, 0-1) avant d’inscrire un doublé bien décalé par Mbappé tout juste rentré en jeu (63e). Ce dernier d’ailleurs entré en jeu à la 52e, a inscrit un triplé (61e, 79,83e). De son côté, Angel Di Maria a délivré 3 passes décisives ! Score final (0-5) !

Le Real s’impose dans la douleur à Galatasaray

Treize fois vainqueur de la compétition et habitué de la phase finale, le Real Madrid était quasiment dos au mur au moment de se déplacer à Istanbul pour affronter Galatasaray. Non sans peine, les Madrilènes ont assuré l’essentiel en s’imposant sur la plus petite des marges (0-1) grâce à un but de Kroos sur une frappe déviée peu après le quart d’heure de jeu (18e). Avec ce succès qui n’a certainement pas dissipé les doutes, la Maison Blanche passe deuxième du groupe A, à cinq points du PSG, large vainqueur en Belgique face au Club Bruges (0-5).

La Juve renverse le Lokomotiv

Auteur cador européen, la Juventus Turin a elle aussi eu beaucoup de mal à se défaire du Lokomotiv Moscou à domicile (2-1). A la demi-heure de jeu, Miranchuk a refroidi l’Allianz Stadium en ouvrant le score en faveur des Russes (30e). Mais grâce à un doublé de Dybala en l’espace de deux petites minutes (77e, 79e), la Vieille Dame a empoché sa deuxième victoire dans cette phase de groupes et reprend la tête de la poule D, à égalité de points avec l’Atlético de Madrid qui s’est lui aussi imposé lors de cette journée, face au Bayer Leverkusen (1-0).

Manchester City surclasse l’Atalanta

Pourtant, tout avait bien commencé pour les lombards lorsque Malinosvkyi ouvre le score à la 28e. Les Citizens décident alors d’accélérer pour prendre le jeu à leur compte. En moins de 10 minutes les voilà devant au tableau d’affichage grâce à un doublé d’Aguero. Gasperini tente de se rebiffer avec un double changement à la mi-temps. Pasalic remplace Masiello et Luis Muriel rentre à la place de Papu Gomez. Le choc psychologique ne fonctionne pas et les mancuniens font même exploser l’arrière-garde bergamasque avec un triplé de l’inévitable Sterling. L’apprentissage européen continue d’être compliqué pour l’Atalanta et il faudra un miracle pour espérer un avenir ne serait-ce qu’en C3…

L’Atlético Madrid s’impose à Bayer Leverkusen

L’Atlético Madrid a difficilement trouvé la faille face à une bonne équipe du Bayer Leverkusen mais s’est finalement imposé sur la plus petite des marges (1-0) grâce à son buteur espagnol Alvaro Morata. Entré en jeu dans le dernier quart d’heure, il a offert la victoire aux Colchoneros trois minutes plus tard d’un bon coup de tête. Le Bayern s’est imposé 3 buts à deux en Grèce contre l’Olympiakos.