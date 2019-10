Conseil de l’Eau de l’OCI : Le Sénégal occupe la Vice-présidence

Le Sénégal et l’Arabie Saoudite ont été élus à l’unanimité au poste de Vice-présidents du Conseil de l’Eau de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI), aux côtés de l’Egypte. Ce, lors de la réunion du Conseil de l’Eau de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) qui s’est tenue, ce mardi 22 octobre 2019, au Caire (Égypte), en marge de la « Cairo Water Week 2019 ». Le Ministre de l’Eau et de l’Assainissement du Sénégal, Serigne Mbaye Thiam, qui a pris part à ce rendez-vous, était aux côtés de Mohamed Abdel Atey, Ministre des Ressources en eau et de l’Irrigation d’Egypte, Président et Son Excellence Abd-Elrahman Al-Fadli, Ministre de l’Environnement, de l’Eau et de l’Agriculture de l’Arabie Saoudite, Vice-président. Une autre responsabilité internationale pour le Ministre Serigne Mbaye Thiam après le poste de Vice-président du conseil d’administration du partenariat mondial pour l’éducation.