Convocation de Serigne Mountakha: Les vérités de Sokhna Aida

Sokhna Aida, la 3e épouse du défunt guide des thiantacounes, via son porte-parole Serigne Saliou Samb, déclare que Serigne Mountakha n’a jamais menacé de l’exclure de la communauté mouride. Leur entretien aurait été des plus cordiales et les deux, ont essentiellement parlé de la conduite à tenir dans la voie du mouridisme. Au passage, le Khalife des mourides l’a remercié pour son « adiya » (cadeau) lors de la célébration de la 125e édition du grand magal de Touba.