La patronne du Fmi à Dakar

Fraîchement portée à la tête du Fonds monétaire international (Fmi), Mme Kristalina Georgieva a réservé sa première visite africaine au Sénégal. Elle a été accueillie par le Ministre des Finances et du Budget ce lundi. Auprès d’Abdoulaye Daouda Diallo, elle s’est réjouie de la collaboration entre le Fonds et le Sénégal qui a abouti en septembre à un nouveau programme sans décaissement appelé instrument de coordination des politiques économiques (Icpe).

«Elle a insisté sur la place du Secteur privé, notamment des PME pour une création accrue d’emplois. Elle a par ailleurs salué les efforts de convergence au sein de l’UEMOA et la mise en place de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) qui constitue un important défi en matière d’intégration pour les pays africains », renseigne un communiqué du ministère du Budget.

De son côté, Abdoulaye Daouda Diallo a transmis les félicitations du Président de la République à la Directrice générale suite à sa son élection à la tête du FMI. Il en a cependant profité pour lui demander «d’appuyer les efforts de maîtrise du déficit public à 3%, d’amélioration de la mobilisation des recettes et de rationalisation des dépenses engagés par le Gouvernement et plus globalement la mise en œuvre du PSE qui vise l’émergence du Sénégal à l’horizon 2035.»