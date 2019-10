Produits impropres à la consommation:: Un employé d’Auchan et son complice arrêtés

Deux sacs de sucre et six sacs de riz impropres à la consommation dérobés au magasin de stockage d’Auchan ont été saisis samedi dernier par la police de Yeumbeul. La marchandise à bord d’un camion était convoyée par un employé d’Auchan, responsable du magasin de stockage et un chauffeur de l’entreprise Intracom. Les mis en cause, selon Les Echos, ont été arrêtés et seront déférés aujourd’hui pour vol en réunion et mise en circulation de denrées alimentaires impropres à la consommation… Les produits avariés dont les sacs de riz se vendaient à 10.000 Fcfa, l’unité.