Affaire Karim, limogeages…: La réaction de l’Onu

D’après nos confrères de ‘’Source A’’, Mme Michelle Bachelet, ancienne présidente du Chili et actuelle Haut-Commissaire des Nations unies aux Droits de l’homme, a débarqué, avant-hier, tard dans la soirée, à Dakar.

Il va s’en dire que l’affaire Karim Wade va être au cœur des discussions qui auront lieu avec les autorités sénégalaises.

Car, à n’en pas douter, le limogeage des deux hauts émissaires du Sénégal envoyés récemment à Genève pour rencontrer le Comité des droits de l’homme, ne sera pas bien apprécié au niveau de l’Onu.

En effet, l’acte de limogeage posé par le Président de la République peut être interprété comme un manque de volonté notoire à exécuter les recommandations du Comité qui, rappelons-le, s’était déjà prononcé là-dessus en 2018. Car, certes les recommandations du Comité n’ont aucune valeur contraignante, mais les deux émissaires limogés avaient émis des propos favorables qui engageaient l’Etat du Sénégal. Ainsi, leur limogeage peut être interprété sinon comme une volte-face de la part du Sénégal, du moins comme un acte de défiance à l’égard des institutions onusiennes.

Et l’Onu tient à se faire respecter et ne saurait faire les frais de calculs politiques qui obéissent à des logiques de batailles internes. Car, à défaut, aucun Etat ne prêtera une oreille attentive à ses recommandations qui vont toujours dans le sens de l’amélioration de la démocratie et de la défense des libertés.

Tout pour dire que l’Onu ne va pas apprécier ce qui s’est passé avec Moustapha Kâ et Samba Ndiaye Seck.

Or, dans cette affaire, le Sénégal est encore en train de se compromettre, pour rien. Car, c’est une affaire presque classée. La preuve, le père de Karim, l’ancien Président Abdoulaye Wade, et l’actuel, sont dans une dynamique de retrouvailles, de pardon, de paix et de concorde. Et dans ce contexte, on ne devrait pas sanctionner des gens pour l’Affaire Karim Wade, à moins de chercher à brouiller les pistes et à essayer de démontrer à l’opinion qu’il n’y a pas de deal.

Or, c’est un secret de polichinelle, Abdoulaye Wade ne s’est engagé dans cette réconciliation que parce qu’il a reçu des gages certains de réhabilitation de son fils Karim. Les médiateurs qui sont nombreux à l’intérieur du Sénégal et en dehors, ne sauraient ne pas poser cette équation sur la table.

On est alors malheureusement en train d’ameuter l’opinion et de frustrer les Nations unies pour un dossier presque bouclé et qui n’aurait jamais dû être ouvert.

Car, s’il y a des citoyens qui, au Sénégal, devraient être inquiétés pour enrichissement illicite, ce sont les Premières Dames qui, dès que leurs maris accèdent au pouvoir, créent des fondations et se mettent à aider les plus démunis. S’est-on demandé d’où venait l’argent ? Non, évidemment parce que leurs époux sont Présidents et gèrent des fonds politiques. Il y a aussi le trafic d’influence…

Donc, si l’épouse peut manipuler des fonds, le fils également. Conséquence, on ne peut pas laisser libres les Premières Dames et poursuivre le fils d’un Président pour enrichissement illicite alors que leurs pères manipulent des fonds politiques.

Si Karim n’est tombé sous le coup d’aucune loi sur le détournement de deniers publics, la corruption et délits assimilés et qu’aucun corps de contrôle ne l’a épinglé, il fallait le laisser tranquille. Donc, la réactivation de la Cour de répression d’enrichissement illicite (Crei) n’a obéi qu’à des considérations politiques partisanes.

Et sur cette barque, on n’embarque pas les Nations unies. C’est maladroit.

C’est dire qu’au lieu de limoger ses émissaires, l’Etat aurait dû les féliciter et se conformer aux recommandations du Comité en veillant à ce que pareille situation ne se reproduise plus.

Assane Samb