Liverpool corrige Genk (1-4) : Sadio et Salah buteurs…

Liverpool n’a pas fait de détail pour son Emmen match de Ligue des champions. Les Reds l’ont emporté facilement face au FC Genk (1-4). Sadio Mané, Salah et Chamberlain sont les buteurs tandis qu’Odey a inscrit un but pour les siens. Les hommes de Jurgen Klopp restent deuxième derrière le Napoli. Il faudra encore compter sur eux ! Serein avec son avance du match aller (2-0), Liverpool a été hyper réaliste pour corriger le FC Genk en Belgique (4-1) pour le compte de la 3ème journée de la Ligue des champions. Bousculés dans les premières minutes, les « Reds » ont laissé passé l’orage avant de crucifier Genk sur leur premier tir de Chamberlain et de dérouler en seconde période. L’auteur du premier des Reds, marque un doublé sur une frappe magnifique à l’extérieur du pie droit.

Le Barça décolle, l’Inter recolle

Deuxième victoire consécutive en Ligue des champions pour le FC Barcelone qui, mercredi soir lors de la 3e journée de la phase de poules, s’est imposé sans briller sur la pelouse du Slavia Prague (1-2). Lionel Messi (3e) et Peter Olayinka contre son camp (57e) ont permis aux Blaugranas de faire la différence et de prendre seuls la tête du groupe F (7 points), avec trois longueurs d’avance sur l’Inter Milan. Des Nerazzurri qui, de leur côté, l’ont emporté face à Dortmund (2-0), grâce à des buts signés Lautaro Martinez (22e) et Antonio Candreva (89e). Avec ce premier succès, les Italiens doublent le BVB (4 points).

Chelsea vient à bout de l’Ajax, Leipzig domine le Zénit

Chelsea s’est imposée mercredi soir sur la pelouse de l’Ajax Amsterdam (1-0), dans le cadre de la troisième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Les Blues de Frank Lampard ont trouvé l’ouverture grâce à l’attaquant belge Michy Batshuayi (86e). Grâce à ce deuxième succès en trois matches, le club londonien revient à hauteur de la formation néerlandaise avec six points. Dans ce groupe H, Lille reçoit le FC Valence (21 heures). Dans le groupe G, celui de l’Olympique Lyonnais, le RB Leipzig domine le Zénit Saint-Pétersbourg (2-1). Menée sur un but de Yaroslav Rakitsky (25e), la formation allemande l’a emporté par Konrad Laimer (49e) et Marcel Sabitzer (59e). Avec six points, Leipzig prend la tête avec deux longueurs d’avance sur Lyon et le Zénit.

Benfica se relance contre Lyon

L’Olympique Lyonnais s’est incliné au Portugal contre Benfica lors de la troisième journée de Ligue des Champions (2-1). Ce sont les Portugais qui se sont illustrés les premiers grâce à Rafa Silva (4e), en seconde période, Lyon a su égaliser grâce à Memphis Depay (70e). Malheureusement pour l’OL s’est le capitaine Anthony Lopes qui a craqué. Sur une mauvaise relance pleine axe, le portier Lyonnais a donné la victoire à Benfica (Pizzi 86e).

Lille arrache le nul face à Valence

Mené par Valence jusque dans le temps additionnel ce mercredi soir en C1, Lille a été sauvé par Jonathan Ikoné, sur le banc au coup d’envoi. Avec ce nul (1-1), le LOSC reste en vie. Après trois matches, les Dogues n’ont qu’un point quand les deux leaders sont à cinq longueurs… Lille a gagné un seul de ses neuf derniers matches de Ligue des champions, pour un nul et sept défaites.

G E NDIAYE