Portugal : Un bébé naît sans visage

Au Portugal, un bébé est né sans nez et sans yeux et c’est à la naissance que ses parents ont découvert ces malformations. Sous l’impulsion de l’opinion publique, l’Ordre des médecins a décidé d’écarter le médecin qui suivait la grossesse de la jeune mère.

L’empathie à la naissance du petit Roberto. Au Portugal, l’histoire de cet enfant, né sans visage, le 7 octobre dernier a suscité l’émoi. À tel point que l’opinion publique à plaider que la justice se penche sur le cas de l’obstétricien du petit enfant.

Dans les faits, racontés par la télévision locale, le petit Roberto est né le 7 octobre dernier sans nez et sans yeux. Il lui manque également une partie du crâne. C’est à l’hôpital Sao Bernardo à Setubal (à une quarantaine de kilomètres de Lisbonne) que les parents du bébé découvrent ces malformations, le jour de sa naissance. Les parents dénoncent des faits de négligence de la part d’Artur Carvalho, le médecin obstétricien.

Forts indices de négligence

L’affaire est rendue publique, et c’est tout un pays qui s’en émeut. Au Portugal, l’opinion publique s’insurge. L’Ordre des médecins se voit obligé d’intervenir. Ce mardi 22 octobre, celui-ci décide d’ouvrir une enquête et de suspendre le médecin obstétricien pendant six mois, lui reprochant de ne pas avoir détecté ces malformations durant la grossesse : « Il y a de forts indices » de négligence de la part du docteur Artur Carvalho, qui « pourront conduire à une sanction disciplinaire », a déclaré Alexandre Valentim Lourenço, président du conseil de l’Ordre des médecins pour la région sud. Médicalement parlant, le médecin faisait en parallèle l’objet de six autres plaintes depuis ces six dernières années.

De l’autre côté, l’obstétricien se défend. Artur Carvalho explique avoir réalisé dans les règles les trois échographies obligatoires durant la grossesse de la mère de famille.

Au sixième mois, à la suite d’une échographie, celui-ci est alerté d’une anomalie. Le médecin décide alors de rassurer les futurs parents : « Il a expliqué que parfois certaines parties du visage ne sont pas visibles » lors des échographies « lorsque le bébé a le visage collé contre le ventre de la mère », raconte Joana Simao, sœur de la mère, à la chaîne de télévision portugaise TVI 24.

Le petit Rodrigo reste quant à lui hospitalisé à Setubal, dans le service pédiatrie.