Rokhaya Diallo aborde ses origines,

A 41 ans, la journaliste et blogueuse d’origine sénégalaise, Rokhaya Diallo, devenue célèbre en France pour ses prises de positions en faveur du port du voile et contre le racisme, est l’une des femmes les plus médiatisées en Hexagone. Elle est l’invitée de Gabrielle Kane, pour l’émission d’ici et d’ailleurs, sur iTV. L’auteur du livre, Racisme, mode d’emploi, aborde, dans cet entretien, plusieurs thèmes comme son attachement au pays de le Sénégal, ses combats contre le racisme, pour le port du voile, ou encore la place de la femme dans la société française d’aujourd’hui, en autres…