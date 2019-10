Ballon d’or 2019: EL hadji Diouf balance entre Messi, Van Dijk et Mané

Invité à se prononcer sur les chances de Kylian Mbappé (20 ans) d’être nommé Ballon d’Or cette année, l’ancien attaquant El-Hadji Diouf ne voit pas le joueur du PSG s’imposer. Le Sénégalais en a profité pour donner son podium :« Pour moi, ce serait Messi, Van Dijk et Mané, du fait du championnat où ils évoluent. Vous savez que pour gagner le Ballon d’Or, il faut quitter la France. (…) Je trouve que Sadio Mané a fait une meilleure année que Kylian Mbappé. Il mérite plus le Ballon d’Or d’un point de vue personnel et collectif. On ne peut pas comparer le Championnat de France et le Championnat anglais. Il y a plus d’efforts à fournir en Premier League qu’en Ligue 1 », a-t-il dit au quotidien Le Parisien.Le trio final d’El Hadji Diouf est connu. Rendez-vous alors le 2 décembre pour la conformité ou non.