Congrès des jeunes avocats à Douala: L’expertise sénégalaise reconnue

Douala, la capitale du Cameroun abrite la 5e édition de la Fédération Africaine des Associations et Unions de Jeunes Avocats (FA-UJA) qui se tient du 24 au 26 octobre 2019. Le Sénégal est représenté par un des ténors du Barreau, Me Moussa Sarr, qui va animer un panel sur l’indépendance de la justice et l’indépendance financière du jeune avocat dans un contexte de conflits. C’est dire que l’expertise sénégalaise est reconnue en Afrique et dans le monde. La FA-UJA est un regroupement d’Associations et/ou d’unions ou syndicats de jeunes avocats africains avec comme vocation de contribuer à l’amélioration des conditions d’exercice de la profession par les jeunes, de promouvoir les actions nécessaires à la protection de la personne humaine, de ses libertés ainsi qu’au respect des droits de la défense, de contribuer à l’avènement, au maintien et à l’amélioration de l’état de droit.