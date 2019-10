GO : Miss Mara en faisait un trop beaucoup

« Deugue Deugue », Miss Mara dafa Nice. Et c’est maintenaient qu’on comprend mieux ses prétentions…et ses faveurs.

Naguère, elle était le chouchou de tous. Personne ne lui faisait de la peine. Mais comme elle ne comptait que sur sa beauté et son rang pour s’imposer et un peu régner, elle va se retrouver reléguée au second plan dès le début de son veuvage.

Pourquoi ce comportement actuel qui risque de lui valoir l’excommunication et des ennuis â la pelle ? Elle-même semble répondre en confiant qu’elle n’a jamais rien appris.

Comment donc en vouloir à une marabout qui ne sait rien et qui pourtant veut une part du patrimoine et des talibés à sa dévotion ?

Moi qui lui veux du bien, du très bien même, je lui suggère de créer une association genre Fondation… du Palais.

C’est plus cool et c’est beaucoup beaucoup moins dangereux. Que de contredire les vrais religieux.

Cela dit, Aida yalna fi yague…te sage, quand-même.

Cebe