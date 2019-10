Le Sénégal gagne 18 places

La Banque mondiale a, ce jeudi, publié le rapport Doing Business 2020. Le Doing business analyse les règlementations qui prônent l’efficacité et qui soutiennent la liberté en ce qui concerne l’environnement des affaires. Pour cette année, le Sénégal a fait un bond de 18 places par rapport au précédent rapport. Jadis à la 141e position, le pays occupe aujourd’hui la 123e place sur les 190 économies mesurées.

Une position qui classe le Sénégal dans le lot des pays qui ont le plus amélioré leur score durant les cinq dernières années. Il est d’ailleurs à la seizième place parmi les économies de l’Afrique subsaharienne. D’après le rapport, la meilleure performance du Sénégal est dans l’indicateur de la création d’entreprise où il a obtenu un score de 91,2 sur 100.

À en croire les présentateurs du rapport, si le Sénégal a fait ce bond c’est parce qu’il a réalisé deux grandes réformes importantes. La première c’est dans le domaine de l’obtention des prêts avec la mise en place d’un bureau de crédit. Ce bureau, informe-t-on, a commencé à offrir des services à valeur ajoutée. « Dans l’indicateur de la création d’entreprise, le Sénégal a obtenu 7 points sur 8. Ce qui est une bonne nouvelle », a apprécié l’un des présentateurs du rapport.

…PEUT MIEUX FAIRE

L’autre réforme importante qui a joué en faveur du Sénégal c’est la création de la plateforme électronique en ligne pour déclarer et payer des impôts. En sus, le Sénégal a fusionné plusieurs taxes. Ce qui réduit le délai pour l’entreprise à faire des démarches dans l’administration fiscale.

Cependant, malgré cette place occupée, il y a des choses que le Sénégal doit encore améliorer pour mieux se positionner dans le rapport de Doing Business. Le Sénégal doit s’améliorer, indique le rapport, dans les domaines comme l’attribution des contrats, le règlement de la solvabilité. Le rapport Doing business juge également très faible le paiement des taxes et des impôts. S’agissant de cet indicateur, le Sénégal occupe la 176e place sur les 190 pays. Ainsi, il lui faut redoubler d’efforts au niveau de cet indicateur.