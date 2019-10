Les surdoués du Tiers-Monde

Il y a plus de vingt ans, un prix Nobel de Physique américain affirmait, avec une réelle prestance, nous le citons : « La prolifération des surdoués du Tiers-Monde, menace de submerger l’intelligence de l’espèce humaine ».

Le même professeur de Physique précisait qu’il est donc temps de favoriser l’avortement des pauvres, génétiquement incapables de devenir intelligents. Une représentante d’une grande puissance économique européenne, avait quelques années plutôt, lancé lors d’un sommet mondial sur la population, à la gent féminine africaine, nous la citons : « Vous autres femmes, vous n’êtes bonnes qu’à procréer, et que dans le souci constant de préserver l’humanité d’une civilisation qui l’abâtardirait, vous devez être moins portées à procréer.»

Des objectifs machiavéliques sont donc en branle. Les résultats sont tous spectaculaires. Remportés de hautes luttes par les Africains, les résultats au plan économique, scientifique, juridique, artistique, culturel, politique, sportif, au plan mondial, sont les réponses les plus cinglantes aux niaiseries et pensées racistes des tenants d’une supériorité raciale blanche.

Mais, comme disait le professeur Cheikh Anta Diop : « na nou fërr ay tilt, na nou fërr ay nakh ». Une façon de dire, soyons vaccinés contre le terrorisme intellectuel, scientifique, politique, économique et les manipulations idéologiques.

Mais pour cela, il faut étudier, beaucoup étudier, toujours étudier. Il faut faire des recherches, être passionnés, aimer son terroir, connaitre son histoire, avoir de la vertu. Rien, en effet, rien ne nous sera donné sur un plateau d’argent, absolument rien. Tout s’obtiendra par un combat acharné, patient, méthodique, intelligent dynamique.

Et nous sommes capables d’obtenir, justement, cette compétence. Il s’agira de se poser les vraies questions, des vraies causes de notre retard, de notre indolence, pour pouvoir faire bouger nos sociétés et faire avancer l‘histoire.

Religieux, pédagogues, journalistes, chercheurs, alors réveillons-nous. Soyons certains que le combat pour le réveil de l’Afrique ne sera pas de tout repos. Mais, encore une fois, il faut avancer, avançons.