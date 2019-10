Psg-Om: Gana fait une grande annonce avant le Classico !

Revenu blessé de la trêve internationale, Idrissa Gueye ne semble pas avoir une blessure trop importante comme il l’a brièvement expliqué.

La trêve internationale a réservé de mauvaises surprises au Paris Saint-Germain. En effet, Neymar est revenu blessé et manquera un mois de compétition. Même cas de figure pour Idrissa Gueye. Indispensable pour le PSG depuis le début de saison, le Sénégalais est revenu avec une gêne musculaire qui devrait le tenir éloigné des terrains pour « les 10 prochains jours à l’entraînement ». La présence de l’ancien joueur d’Everton contre l’OM dimanche est donc plus que compromise.

Gueye «espère bien» être présent contre l’OM

Et pourtant, au micro de Canal+, Idrissa Gueye n’a pas fermé la porte à une éventuelle participation au Classico. « J’ai une petite lésion, mais ce n’est rien du tout. On vous voit dimanche ? J’espère bien », confie-t-il en sortant du Camp des Loges. Absent pour les déplacements à Nice (4-1) et à Bruges (5-0), l’international sénégalais pourrait donc faire son retour pour la réception de l’OM au Parc des Princes. Bluff ou pas, la réponse attendra dimanche, mais les supporters du PSG pourraient bien avoir une bonne surprise.

10sport