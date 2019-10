Sénégal : Près de 300.000 nouveaux demandeurs d’emplois par an, selon l’UE

Le Forum de l’innovation, de l’entreprenariat et du leadership (FIELD) a démarré, hier à Dakar sur le thème : « Investir au Sénégal : Opportunités, accompagnement, Diaspora ». Cet évènement, organisé conjointement par le Centre des jeunes dirigeants d’entreprises-Sénégal (CJD) et de la Guinée, prendra fin aujourd’hui.

L’Ambassadrice de la délégation de l’Union européenne (UE) au Sénégal, Mme Irène Mingasson, a déclaré qu’au Sénégal, près de 300.000 nouveaux demandeurs d’emplois arrivent chaque année sur le marché du travail, et ce sont, pour beaucoup d’entre eux, des jeunes qui n’ont pas reçu d’éducation et de formation. Elle s’exprimait lors de l’ouverture de la 1èreédition du FIELD. De manière générale, poursuit-elle, le chômage et le sous-emploi des jeunes affectent négativement les perspectives de croissance économique, et surtout accroissent la vulnérabilité des jeunes. Il importe donc de renforcer l’employabilité des jeunes de manière efficace et durable. D’après cette dernière, il est grand temps que se rejoignent les partenaires porteurs, créatifs, efficaces et inspirants qu’ils développent dans des géographies si proches et si connectées les unes aux autres. C’est dans cet esprit, dira Mme Mingasson, que se déploie la nouvelle ‘’Alliance Afrique-Europe pour les investissements et des emplois durables‘’. Ce nouveau partenariat est destiné à stimuler les investissements en Afrique, à renforcer les échanges commerciaux, à créer des emplois et à investir dans l’éducation et les compétences. Pour l’union européenne, accompagner cette dynamique de l’investissement, financier et humain, de la Diaspora en vers le Sénégal, c’est œuvrerpour la création d’opportunités d’emplois durables pour la jeunesse du pays.Revenant sur le thème de la rencontre de deux jours, l’ambassadrice a laissé entendre que l’Union européenne estime qu’une migration sure, ordonnée et régulière, peut contribuer de manière significative au développement socio-économique des pays d’origine et de destination. « Nous sommes convaincus du rôle moteur de la diaspora et des communautés de migrants, pour faciliter l’intégration des migrants dans les pays de destination et pour le développementdans les pays d’origine », a-t-elle soutenu. Sur ce, celle-ci a précisé que l’Union européenne est engagée depuis des années aux cotés de la diaspora dans le cadre de ses dialogues régionaux. De cet engagement sont nés des projets concrets comme DiafrikInvest, avec ANIMA et le CJD. « Depuis deux ans, nos efforts convergent pour faciliter la mobilisation de hauts talents, des entrepreneurs et des investisseurs de la Diaspora pour dynamiser les relations d’affaires entre l’Europe, le Maroc, la Tunisie et le Sénégal », a conclu Mme Irène.

Diafrikinvest, une plateforme numériquepour l’investissement productif de la diaspora sénégalaise

Durant ce Forum de l’Innovation, de l’Entrepreneuriat et du Leadership de Dakar, la plateforme digitale pour l’investissement productif de la diaspora sénégalaise, portée par le CJD Sénégal et réalisée dans le cadre de DiafrikInvest, a été présentée officiellement. La plateforme, qui référencie l’ensemble des acteurs sénégalais qui peuvent servir d’investisseurs de la diaspora, a été construite par le CJD Sénégal avec l’ensemble des incubateurs, institutions, agences publiques, acteurs financiers et de la coopération, intéressés à l’idée de construire une démarche coordonnée pour informer et orienter cette population expatriée. Elle représente un potentiel pour le développement du pays. En effet, l’initiative DiafrikInvest vise à identifier de hauts talents, des entrepreneurs et des investisseurs de la diaspora du Maroc, du Sénégal et de Tunisie ainsi que les réseaux d’affaires en Europe pouvant être mobilisés pour les activités de l’initiative. Des concertations sur les politiques d’attractivité économique et les dispositifs de soutien à l’entrepreneuriat sont menées et vont donner lieu à de nouvelles stratégies pro-diaspora.

Zachari BADJI