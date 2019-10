Serigne Mountakha pardonne à Sokhna Aida

Les excuses publiques présentées par Sokhna Aïda Diallo, au Khalife général des mouride ont été acceptées par Serigne Mountakha Mbacké. Le Khalife des mouride a réagi en ces termes : « Quelle que soit la gravité de la faute commise, un pardon peut toujours être accordé au fauteur si ce dernier a accepté de se repentir et de s’engager à ne plus jamais récidiver. Par conséquent, nous acceptons volontiers les excuses de Sokhna Aïda Diallo et espérons qu’elles soient sincères… ».

En revanche, le patriarche mouride reste toujours attaché aux directives qu’il avait données à la veuve de Serigne Béthio Thioune c’est-à-dire « se conformer davantage à la charia et aux enseignements de Serigne Touba ».