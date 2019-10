Abdoul Mbaye et son ex-épouse retourne au tribunal

Le différend qui oppose Aminata Diack à son ex époux Abdoul Mbaye condamné pour bigamie se poursuit. Son ex femme avait exécuté l’arrêt de la Cour d’appel de Dakar condamnant son ex-mari à lui payer 100 millions Fcfa de dommages et intérêts. Mais le président de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act) a introduit un référé sur difficulté sans succès. Le tribunal des référés, a ordonné la continuation des poursuites contre Abdoul Mbaye. Mais l’ex Pm ne lâche pas l’affaire et a introduit un référé sur placet, rapporte Libération. L’affaire sera évoquée le 28 octobre prochain.