Un retard à l’allumage qui a pu décevoir tant les débuts du rookie chez les pros sont attendus. Avec ses 2,26m, il est le plus grand joueur de NBA en activité. Sa taille fait sensation depuis plusieurs saisons déjà et notamment lors de son passage en NCAA . Beaucoup de questions entourent ses grands débuts dans la Grande Ligue et son adaptation au jeu NBA. Et avant même de fouler un parquet avec la tunique des Celtics, le Sénégalais a réussi à faire parler de lui. Si sa taille lui a ouvert les portes du basket, elle n’a pas encore soulevé les plafonds des vestiaires.