Pape Diouf : « Je n’ai pas informé Youssou Ndour de mon départ »

En quittant le label « Prince Arts », Pape Diouf n’a pas averti Youssou Ndour de son départ. Le leader de la Génération consciente, l’a fait savoir lui-même, lors de la présentation de son album «Dakar-Paris ». «Je n’ai pas contacté Youssou Ndour de mon départ de Prince’Art, mais je suis convaincu qu’il a dit que Pape Diouf devait le faire depuis très longtemps. Je suis convaincu aussi qu’il est heureux pour moi », a déclaré l’artiste, repris par L’AS. Pour Pape Diouf, sa séparation avec Prince’Art était sa destinée et qu’il a décidé de voler de ses propres ailes.. Toutefois, il s’empresse de préciser qu’il n’a aucun problème avec les dirigeants de Prince’Art. Il justifie son départ : «Je suis devenu plus mature et plus ambitieux. »