Congrès des jeunes avocats : Le viatique de Me Moussa Sarr

Douala a abrité la 5e édition de la Fédération Africaine des Associations et Unions de Jeunes Avocats (FA-UJA) qui s’est tenue du 24 au 26 octobre 2019. Me Moussa Sarr, un des ténors du Barreau Sénégalais, a animé un panel sur « l’indépendance de la justice et l’indépendance financière du jeune avocat dans un contexte de conflits.

« Dans un contexte de conflit, comme c’est parfois le cas en Afrique, il est très difficile d’avoir une justice indépendante et obtenir l’indépendance financière du jeune avocat. L’apparition du conflit, renseigne la robe noire, a toujours pour corollaire une atteinte grave ou la disparition de l’ordre constitutionnel et républicain. Ce conflit peut être interne (guerre civile instabilité politique, attaque groupe terroriste, mouvement indépendantiste, milice politique ou autres) ou externe (guerre avec un autre État)», a déclaré la robe noire.

L’avocat du Barreau Sénégalais, d’ajouter : «En cas de conflit, le pouvoir en place en usant du mécanisme constitutionnel de pouvoirs exceptionnels à tendance à en faire un détournement d’objectif pour instaurant un régime dictatorial en domestiquant le pouvoir judiciaire. »

Ce, précise-t-il, pour en faire un instrument de légitimation de toutes les violations de droits humains et d’élimination d’adversaires politiques.

« Aussi dans cette situation de conflit, il y a une déstructuration du tissu économique, d’où la quasi impossibilité d’avoir une demande solvable d’un service d’avocat. »

Et selon Me Sarr, « en ce cas, il est presque illusoire d’envisager une indépendance financière du jeune avocat qui n’a pas encore acquis une expertise avérée et une notoriété établie. »

« Face à ce péril qu’est le conflit, le jeune avocat doit assumer la part de responsabilité en étant toujours dans une posture d’engagement pour le rétablissement de la paix, la stabilité et l’Etat de droit », recommande-t-il

A son avis, «la vocation naturelle de tout avocat et plus particulièrement du jeune avocat est d’être le défenseur de la constitution, la démocratie et l’Etat de droit. »

Car, s’empresse-t-il de préciser, « sans démocratie et État de droit, la fonction fondamentale et vitale de défense de l’avocat est illusoire. »