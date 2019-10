Moustapha Diakhaté réagit à son limogeage. Et, c’est pour adresser des remerciements au président de la République. « Je remercie le Président de la République d’avoir mis fin à mes fonctions de ministre, Conseiller. Je le remercie également de m’avoir associé depuis 2008 à ses actions au sein de l’Apr et de son magistère. Merci à tous et bonne chance à Monsieur Macky Sall pour la suite », a-t-il déclaré.